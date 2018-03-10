نادي النصر يكتسح الاتحاد بثلاثية.. ويعمق أزمته في الدوري السعودي (فيديو)

اكتسح نادي النصر السعودي مستضيفه الاتحاد السعودي، اليوم السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الرابعة و العشرين من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

واستهل النصر التسجيل عن طريق مدافعه برونو أوفيني ( 21 )، فيما ردَّ الاتحاد سريعًا عن طريق عبدالعزيز العرياني ( 22)، وخلال الشوط الثاني قتل النصر المباراة بهدفين في دقيقتين، حيث سجل الجزائري جابو هدف الترجيح للنصر (53)، ثم أضاف المغربي فوزير الهدف الثالث لفريقه ( 55 ).

ورفع النصر رصيده إلى 40 نقطة، لينفرد بالمركز الثالث، فيما بقي الاتحاد على رصيده السابق 30 نقطة في المركز العاشر.