تغريدات نارية من تركي آل الشيخ بعد خسارة نادي الهلال أمام الاتفاق‎

فتح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، النار على منتقديه من جماهير نادي الهلال، عقب خسارة الفريق أمام الاتفاق في الجولة 24 من دوري المحترفين.

وفي تغريدات عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر”، تهكم آل الشيخ على منتقديه، مؤكدًا أن الهلال كان يعاني مع دياز، والاتفاق لم يخسر أي مباراة في الدور الثاني.

وفيما يلي تغريدات آل الشيخ التي هاجم فيها منتقديه:

قال آل الشيخ: “الا بتطلعوني اقلت دياز بالقوة؟! وهل أنا سبب هبوط مستوى لاعبي الهلال؟! شوية عقل ! الي ماياكل بيده مايشبع”.

الا بتطلعوني اقلت دياز بالقوه؟! وهل انا سبب هبوط مستوى لاعبين الهلال؟! شوية عقل ! الي ماياكل بيده مايشبع ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٩ مارس، ٢٠١٨

وأضاف: “دياز أضاع ١٧ نقطة في الدوري ! وشالته الإدارة … بس لازم شماعه … لييييه تغرد ! فز في الملعب ومحد غير الله يقدر عليك !”.

دياز اضاع ١٧ نقطة في الدوري ! وشالته الاداره … بس لازم شماعه … لييييه تغرد ! فز في الملعب ومحد غير الله يقدر عليك ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٩ مارس، ٢٠١٨

” ترا الاتفاق على فكرة هازم كل الفرق الدور الثاني !”.

ترا الاتفاق على فكرة هازم كل الفرق الدور الثاني ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٩ مارس، ٢٠١٨

“وزي مالهلال رايح منه سالم النصر رايح منه يحي والاتحاد فهد … والهلال جاب محترف مكان سالم !”.

وزي مالهلال رايح منه سالم النصر رايح منه يحي والاتحاد فهد … والهلال جاب محترف مكان سالم ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٩ مارس، ٢٠١٨

“لا تقول ولع لاتقول ولع !!! فز في الملعب ولا عليك من أحد … وايه ولع الدوري فرق نقطة ومباراة الهلال والأهلي الحاسمة”.

لا تقول ولع لاتقول ولع !!! فز في الملعب ولا عليك من احد … وايه ولع الدوري فرق نقطه ومباراة الهلال والاهلي الحاسمه ???????? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٩ مارس، ٢٠١٨

“والدور الأول الهلال متعادل مع الاتفاق في وجود الداهية دياز …!”.

والدور الاول الهلال متعادل مع الاتفاق في وجود الداهية دياز …! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٩ مارس، ٢٠١٨

“اثنين محترفين مصابين والثالث حارس جايبينه وما يلعبونه والرابع مهاجم يوم يلعب عشرة لا … وفي الأخير يا تركي آل الشيخ يادب!”

اثنين محترفين مصابين والثالث حارس جايبينه ومايلعبونه والرابع مهاجم يوم يلعب عشره لا … وفي الاخير ياتركي آل الشيخ يادب! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٩ مارس، ٢٠١٨

“في ناس لو مات فيل في ساحل العاج قالو تركي آل الشيخ !”

في ناس لو مات فيل في ساحل العاج قالو تركي آل الشيخ ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٩ مارس، ٢٠١٨

نتائج #الهلال مع دياز بعد نهائي آسيا :

تعادل مع الاتحاد

تعادل مع الشباب

تعادل مع الفيصلي

تعادل مع الاتفاق

تعادل مع الفتح

خسر من الفيحاء

تعادل مع الاتحاد

خرج من كأس الملك من القادسية

تعادل مع النصر

تعادل مع العين

خسر من الاستقلال

• تركي آل الشيخ السبب … ليه سمين ليه تغرد !

نتائج #الهلال مع دياز بعد نهائي آسيا :

تعادل مع الاتحاد

تعادل مع الشباب

تعادل مع الفيصلي

تعادل مع الاتفاق

تعادل مع الفتح

خسر من الفيحاء

تعادل مع الاتحاد

خرج من كأس الملك من القادسية

تعادل مع النصر

تعادل مع العين

خسر من الاستقلال • تركي آل الشيخ السبب … ليه سمين ليه تغرد ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٩ مارس، ٢٠١٨

وترى بعض جماهير الزعيم الهلالي أن آل الشيخ هو المتسبب في إقالة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بعد التغريدة التي انتقده فيها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظل رصيد الهلال 49 نقطة في الصدارة، بعدما تلقى الخسارة الثانية في 23 مباراة، لكن الأهلي شدد عليه الخناق بفوزه وارتفاع رصيده إلى 48 نقطة، قبل ثلاث جولات على النهاية.