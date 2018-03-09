تغريدات نارية من تركي آل الشيخ بعد خسارة نادي الهلال أمام الاتفاق‎

تغريدات نارية من تركي آل الشيخ بعد خسارة نادي الهلال أمام الاتفاق‎

المصدر: فريق التحرير

فتح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، النار على منتقديه من جماهير نادي الهلال، عقب خسارة الفريق أمام الاتفاق في الجولة 24 من دوري المحترفين.

وفي تغريدات عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر”، تهكم آل الشيخ على منتقديه، مؤكدًا أن الهلال كان يعاني مع دياز، والاتفاق لم يخسر أي مباراة في الدور الثاني.

وفيما يلي تغريدات آل الشيخ التي هاجم فيها منتقديه:

قال آل الشيخ: “الا بتطلعوني اقلت دياز بالقوة؟! وهل أنا سبب هبوط مستوى لاعبي الهلال؟! شوية عقل ! الي ماياكل بيده مايشبع”.

وأضاف: “دياز أضاع ١٧ نقطة في الدوري ! وشالته الإدارة … بس لازم شماعه … لييييه تغرد ! فز في الملعب ومحد غير الله يقدر عليك !”.

” ترا الاتفاق على فكرة هازم كل الفرق الدور الثاني !”.

“وزي مالهلال رايح منه سالم النصر رايح منه يحي والاتحاد فهد … والهلال جاب محترف مكان سالم !”.

“لا تقول ولع لاتقول ولع !!! فز في الملعب ولا عليك من أحد … وايه ولع الدوري فرق نقطة ومباراة الهلال والأهلي الحاسمة”.

“والدور الأول الهلال متعادل مع الاتفاق في وجود الداهية دياز …!”.

“اثنين محترفين مصابين والثالث حارس جايبينه وما يلعبونه والرابع مهاجم يوم يلعب عشرة لا … وفي الأخير يا تركي آل الشيخ يادب!”

“في ناس لو مات فيل في ساحل العاج قالو تركي آل الشيخ !”

نتائج #الهلال مع دياز بعد نهائي آسيا :

تعادل مع الاتحاد

تعادل مع الشباب

تعادل مع الفيصلي

تعادل مع الاتفاق

تعادل مع الفتح

خسر من الفيحاء

تعادل مع الاتحاد

خرج من كأس الملك من القادسية

تعادل مع النصر

تعادل مع العين

خسر من الاستقلال

• تركي آل الشيخ السبب … ليه سمين ليه تغرد !

وترى بعض جماهير الزعيم الهلالي أن آل الشيخ هو المتسبب في إقالة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بعد التغريدة التي انتقده فيها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظل رصيد الهلال 49 نقطة في الصدارة، بعدما تلقى الخسارة الثانية في 23 مباراة، لكن الأهلي شدد عليه الخناق بفوزه وارتفاع رصيده إلى 48 نقطة، قبل ثلاث جولات على النهاية.

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