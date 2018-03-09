أهداف مباراة الهلال والاتفاق.. “الزعيم” يتأخر بهدفين (فيديو)

تقدم نادي الاتفاق على الهلال السعودي بهدف نظيف سجله محمد الكويكبي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة 24 من دوري المحترفين.

واستلم الكويكبي تمريرة سحرية من أحمد الشيخ، انفرد على إثرها بالحارس علي الحبسي حارس الهلال، ووضع الكرة في الشباك محرزًا الهدف الأول.

وأضاف فيليب كيش الهدف الثاني للاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

86′ فيليب كيش يسجل الهدف الثاني للإتفاق من ركلة جزاء 2-0#الإتفاق_الهلال#دوري_بلس pic.twitter.com/Qu2mOJ44Ya — دوري بلس (@dawriplusksa) ٩ مارس، ٢٠١٨

ويحل نادي الهلال متصدر المسابقة ضيفًا ثقيلًا على مضيفه الاتفاق، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويبحث الهلال عن تحقيق فوزه الخامس عشر بالمسابقة؛ لتعزيز صدارته والاقتراب خطوة من المحافظة على لقبه، إلى جانب الإبقاء على فارق النقاط الأربع مع أقرب مطارديه الأهلي، وللثأر من مضيفه الذي أجبره على تقاسم نقاط لقاء الذهاب بينهما في الرياض.

في المقابل، يسعى الاتفاق إلى تحقيق نتائجه الإيجابية؛ لتحسين مركزه والارتقاء للمركز السادس.