أهداف مباراة الأهلي والقادسية.. معتز هوساوي يتقدّم لـ”الراقي” برأسية رائعة (فيديو)

تقدّم النادي الأهلي على القادسية بهدف نظيف أحرزه معتز هوساوي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الـ 24 من دوري المحترفين.

وارتقى هوساوي عاليًا، وحوّل رأسية زميله بمهارة على يسار علي الحبسي حارس الهلال، محرزًا الهدف الأول.

ويحلُّ الأهلي ضيفًا على القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة الخُبر.

ويتطلع الضيوف للاستمرار بحصد النقاط، والمحافظة على تألقهم في الآونة الأخيرة، سواء في مسابقة الدوري المحلي، أو البطولة الآسيوية لتأكيد حظوظهم في المنافسة على اللقب الدوري حتى الرمق الأخير، ولتقليص الفارق إن أمكن مع المتصدر إلى نقطة وحيدة في حال تعثر منافسهم الهلال.

ويطمح فريق القادسية إلى مواصلة صحوته الأخيرة، وتسجيل نتيجة إيجابية تساعده قليلًا بتحسين مركزه للهروب من منطقة الهبوط ،لا سيما أنه تنتظره مواجهتان صعبتان في باقي مشوار الدوري، الأولى مع فريق أحد، والأخيرة مع النصر.