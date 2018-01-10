ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال السعودي يدشن هويته الرسمية “y20”

أزاح ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال السعودي، الستار عن مشروع هويته الرسمية، مساء أمس الثلاثاء، والتي تحمل شعار “y20″، خلال حفل شراكة مع إحدى شركات النظارات.

وقال القحطاني في تصريحات لوسائل الإعلام: “الفكرة بدأت من سنة، وكانت هناك دراسات عديدة قانونية وتجارية، وهذا اليوم هو البداية للتوقيع مع ماركة لمبرغيني، حيث سيتبعها توقيع شراكات مع شركات عالمية”.

وأضاف: “الفكرة تتمثل في أن يتم ربط شعاري بماركات عالمية مختلفة في مختلف القطاعات”.

الله يجعله فاتحة خير والله يرزقك من حيث لاتحتسب موفق ياكبير تستاهل كل خير يامنبع الخير❤️❤️❤️@YASSER_Q_Y20

#تدشين_نظارات_Y20 pic.twitter.com/1c7LunxJDJ — مشاعل#القناصY20 (@mashael_57_Y20) January 9, 2018

وأكد القحطاني أن الشراكات التي سيوقعها مع الشركات لا تتعارض مع الحقوق الإعلانية والتجارية لنادي الهلال، وقال: “يحق للاعب أن يشهر هويته الخاصة، ويبدأ بتسويقها لصالحه الشخصي، وليس فيها أي تعارض مع شراكات النادي”.

وشدد: “يحق لي أن أسوق الهوية؛ شريطة ألا أضع شعار الهلال فيها”.

صور من حفل #تدشين_نظارات_Y20 للقائد ياسر القحطاني بحضور الامير احمد بن سلطان . pic.twitter.com/w7TypnhpV5 — المدرج الأزرق (@Almodrj_Alazraq) January 9, 2018

وعن أداء ناديه في الدوري، قال القحطاني: “جماهير الهلال لديها حب وإخلاص كبير للكيان ولجميع منسوبيه، وأنا واثق من دعمها لي”.

وأضاف: “يحق لجماهير الهلال أن تنتقدنا وتعاتبنا، ونحن سنعمل على إرضائهم بتحقيق البطولات بإذن الله”.