ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال السعودي يدشن هويته الرسمية “y20”

ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال السعودي يدشن هويته الرسمية “y20”

المصدر: فريق التحرير

أزاح ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال السعودي، الستار عن مشروع هويته الرسمية، مساء أمس الثلاثاء، والتي تحمل شعار “y20″، خلال حفل شراكة مع إحدى شركات النظارات.

وقال القحطاني في تصريحات لوسائل الإعلام: “الفكرة بدأت من سنة، وكانت هناك دراسات عديدة قانونية وتجارية، وهذا اليوم هو البداية للتوقيع مع ماركة لمبرغيني، حيث سيتبعها توقيع شراكات مع شركات عالمية”.

وأضاف: “الفكرة تتمثل في أن يتم ربط شعاري بماركات عالمية مختلفة في مختلف القطاعات”.

وأكد القحطاني أن الشراكات التي سيوقعها مع الشركات لا تتعارض مع الحقوق الإعلانية والتجارية لنادي الهلال، وقال: “يحق للاعب أن يشهر هويته الخاصة، ويبدأ بتسويقها لصالحه الشخصي، وليس فيها أي تعارض مع شراكات النادي”.

وشدد: “يحق لي أن أسوق الهوية؛ شريطة ألا أضع شعار الهلال فيها”.

وعن أداء ناديه في الدوري، قال القحطاني: “جماهير الهلال لديها حب وإخلاص كبير للكيان ولجميع منسوبيه، وأنا واثق من دعمها لي”.

وأضاف: “يحق لجماهير الهلال أن تنتقدنا وتعاتبنا، ونحن سنعمل على إرضائهم بتحقيق البطولات بإذن الله”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً