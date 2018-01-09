موقف محرج لياسر القحطاني مهاجم نادي الهلال أمام تركي آل الشيخ (فيديو)

تعرّض ياسر القحطاني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لموقف محرج تسبب فيه محمد نور لاعب اتحاد جدة السابق، خلال ندوة بحضور تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وجمعت ندوة بقناة روتانا خليجية آل الشيخ مع إعلاميين ورياضيين سعوديين، لمناقشة أحوال كرة القدم بالمملكة.

وحكى القحطاني عن جمع نجوم المنتخب السعودي في السابق أموالًا لزملائهم من أجل مساعدتهم على دفع فواتير الكهرباء والماء.

واستشهد القحطاني، بنور، غير أن الأخير أنكر ورفض مجاراته في بداية الأمر.

وبدا على القحطاني الإحراج، قبل أن يسترسل في كلامه معلقًا على موقف نور: “بيستهبل”.