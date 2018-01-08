نادي الهلال يخسر جهود سلمان الفرج ونواف العابد أمام الاتحاد

سيخوض نادي الهلال مباراته أمام الاتحاد ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي، دون نجميع نواف العابد وسلمان الفرج.

وسيغيب نواف العابد عن مباراة الهلال والاتحاد، بسبب تعرضه للإصابة أمس الإثنين أمام الاتفاق، إذ خرج في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وحل مكانه المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس.

كما سيفتقد الهلال نجم الوسط، سلمان الفرج بعد حصوله على الإنذار الأصفر أمام الاتفاق، في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين (مؤجلة).

وتنص قوانين الاتحاد السعودي على غياب اللاعب الذي يحصل على أكثر من إنذارين في المسابقة نفسها.

وأشهر الحكم الأمريكي أرماندو فياريال الإنذار الأصفر في وجه سلمان الفرج في الدقيقة 34، وكان الفرج قد حصل على إنذار في مواجهة الفتح في 10 ديسمبر الماضي، وأمام الاتحاد في مباراة الذهاب.

يشار إلى أن الهلال يفتقد مهاجميه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي يغيب بعد إصابته بالرباط الصليبي.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، في حين يأتي الأهلي ثانيًا بـ 31 نقطة، في حين يأني الاتحاد في المركز الخامس بـ 23 نقطة.