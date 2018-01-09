نواف العابد لاعب نادي الهلال يسافر إلى فرنسا لتحديد مدى قوة إصابته

يطير لاعب نادي الهلال السعودي، نواف العابد، إلى فرنسا مطلع الأسبوع المقبل؛ لعرض إصابته على أحد الأطباء هناك، لتحديد آلية العلاج.

وكان العابد تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال والاتفاق، التي أُقيمت، مساء أمس الإثنين، ولم يتمكن من استكمال اللعب ليخرج مصابًا في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول.

وأعلن حساب نادي الهلال الرسمي، على موقع “تويتر”، بعد اللقاء، عن تعرّض لاعب الزعيم لإصابة في العضلة الضامة، في مباراة الاتفاق المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

pic.twitter.com/mAPiOOIbtb الامير نواف بن سعد مع نواف العابد بعد خروجه مصاباً — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) January 8, 2018

وابتعد العابد عن المشاركة في العديد من مباريات الهلال في الفترة الأخيرة؛ بسبب الإصابات المتكررة للاعب، الذي يسعى بقوة للتواجد في قائمة المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018.

على جانب آخر، بدأ الأرجنتيني كارلو ألبيرتو بيدرو، مهام عمله مع الفريق في منصب مدرب اللياقة، بعد إتمام التعاقد معه بناءً على توصية من مواطنه المدير الفني رامون دياز.