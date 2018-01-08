من هو الطفل سعد البركاتي الذي ظهر في تدريبات نادي الهلال السعودي؟ (صور)

شهدت تدريبات نادي الهلال السعودي، أمس الأحد، تواجد الطفل سعد البركاتي، الذي انتشرت له صورة وهو يدعو لأبيه المتوفى بدخول الجنة.

والطفل هو تلميذ في المرحلة الابتدائية بمدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة، وكان يجلس على سجادة الصلاة في المدرسة ويرفع يده بالدعاء لوالده المتوفى بدخول الجنة، وتم تداول الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفاعل معها المتابعون، والذين أبدوا إعجابهم بحسن التربية والتنشئة الصالحة.

وكان خال الطفل، محمود البركاتي، كشف في تصريحات سابقة لصحيفة “المواطن” السعودية، أن “سعد” من سكان مكة المكرمة ويتيم الأب، ولديه أخت تكبره بسنتين، حيث توفي والده وعمره تقريبًا سنتان، وبالرغم من صغره إلا أنه تأثر كثيرًا بوفاته.

وأظهرت صور نشرها نادي الهلال عبر حسابه، الطفل وهو يلتقط صورًا جماعية مع لاعبي الفريق، كما التقط صورة مع محمد الشلهوب، وتلقى قميصًا يحمل توقيعات اللاعبين.