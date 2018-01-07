“الكويت” تستضيف مباريات نادي الهلال السعودي أمام فرق إيران وقطر بدوري أبطال آسيا

اختارت إدارة نادي الهلال السعودي، العاصمة الكويتية الكويت، كأرض محايدة لها، في مواجهات فريقها الأول لكرة القدم، أمام الاستقلال الإيراني والريان القطري، في دوري أبطال آسيا 2018 لكرة القدم.

الاختيار جاء بعد مفاضلة بين مدينتي أبوظبي والكويت؛ لاستضافة مباريات الفريق في المجموعة الرابعة.

رسميا .. #الهلال يختار الكويت كأرض محايدة لاستضافة مبارياته المقامة على أرضه أمام الأندية الإيرانية والقطرية https://t.co/snmaHcbmkQ — حمد الصويلحي (@H_swilhy) ٧ يناير، ٢٠١٨

ويلعب نادي الهلال، الذي خسر نهائي النسخة الماضية، أمام أوراوا الياباني، في مجموعة تضم إلى جانبه: الاستقلال الإيراني والريان القطري، والفائز من العين الإماراتي والمالكية البحريني في الملحق، حيث يستضيف الفائز منهما في 13 فبراير المقبل.

ويحل نادي الهلال ضيفًا على فريق الاستقلال في 20 من ذات الشهر، على أن يلاقي الريان في السادس من مارس المقبل على أرض الهلال.