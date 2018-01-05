أجواء مرحة في رحلة برية للاعبي نادي الهلال السعودي (فيديو)‎

أجواء مرحة في رحلة برية للاعبي نادي الهلال السعودي (فيديو)‎

المصدر: إرم نيوز

خرج لاعبوا نادي الهلال السعودي في رحلة برية وسط صحراء المملكة، في النزهة التي وفرتها لهم إدارة النادي اليوم الجمعة.

وتواجد في النزهة جميع اللاعبين، بالإضافة إلى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق.

وقد جاءت الرحلة البرية بعد أن أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء “هجر” مساء أمس تدريبات استرجاعية صباح اليوم الجمعة، في الوقت نفسه أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على الجوانب الفنية.

ويؤدي الفريق عصر يوم غد السبت مرانًا مغلقًا؛ تحضيرًا لمواجهة الاتفاق مساء يوم الإثنين المقبل.

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