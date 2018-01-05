أجواء مرحة في رحلة برية للاعبي نادي الهلال السعودي (فيديو)‎

خرج لاعبوا نادي الهلال السعودي في رحلة برية وسط صحراء المملكة، في النزهة التي وفرتها لهم إدارة النادي اليوم الجمعة.

وتواجد في النزهة جميع اللاعبين، بالإضافة إلى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق.

وقد جاءت الرحلة البرية بعد أن أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء “هجر” مساء أمس تدريبات استرجاعية صباح اليوم الجمعة، في الوقت نفسه أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على الجوانب الفنية.

????- من سناب النادي:

الشهراني ودياز خلال النزهة البرية للفريق???????? pic.twitter.com/LKQ6jsE5yj — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) ٥ يناير، ٢٠١٨

????- من سناب النادي خلال النزهة البرية :

فيصل درويش???????? pic.twitter.com/6ZJvIbHNDm — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) ٥ يناير، ٢٠١٨

????- من سناب الزوري خلال النزهة البرية:

الحبسي: الكأس عماني

الزوري: لا الكأس إماراتي???????? pic.twitter.com/AJzeQ8S4Z6 — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) ٥ يناير، ٢٠١٨

????- الزوري يطقطق على الحبسي والواكد : ” طالبين أوبر ” ???????? pic.twitter.com/jCA8r8TOGK — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) ٥ يناير، ٢٠١٨

????- الحبسي مستعجل على مباراة منتخبه???????????? pic.twitter.com/txCU6pkAhT — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) ٥ يناير، ٢٠١٨

????- من سناب النادي خلال النزهة البرية:

الشلهوب خايف يركب مع هوساوي???????? pic.twitter.com/PsC99ePysJ — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) ٥ يناير، ٢٠١٨

ويؤدي الفريق عصر يوم غد السبت مرانًا مغلقًا؛ تحضيرًا لمواجهة الاتفاق مساء يوم الإثنين المقبل.