مباراة الهلال والاتفاق.. عمر خربين يثير الجدل بالحديث عن ظروفه الخاصة‎ (فيديو)

أثار المهاجم السوري عمر خربين لاعب نادي الهلال الجدل في السعودية، بعد مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الحادية عشرة (مؤجلة) من الدوري السعودي، التي انتهت بالتعادل 1/1.

وفي رده على سؤال بشأن عدم رضى جمهور الهلال عن خربين بعد التعادل مع الاتفاق، قال المهاجم السوري لقناة إم بي سي برو: “لدي ظروف خاصة وآمل أن أتحسن، بعد أيام ستتضح الأمور”.

ولم يظهر على ملامح خربين (23 عامًا) الراحة بعد المباراة، ما يشير إلى أن الظروف التي يمر بها اللاعب قد تكون أثّرت على مستواه التهديفي.

وقال أفضل لاعب في آسيا للعام 2017، إنه يأمل أن يتمكن لاعبو الهلال في استعادة توازنهم أمام الاتحاد في الجولة المقبلة وتحقيق الفوز.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 35 نقطة من 16 مباراة، مقابل 31 للأهلي مطارده المباشر من نفس عدد المباريات.