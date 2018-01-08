إذاعة أرجنتينية تكشف عن محترف نادي الهلال القادم (فيديو)

كشفت إحدى الإذاعات الأرجنتينية، بحسب مصادر إعلامية هلالية، عن مفاوضات الإدارة مع نادي سان لورينز الأرجنتيني؛ لضم صانع ألعابه.

وبحسب تلك المصادر، فإن إدارة الهلال تتفاوض مع اللاعب ايزكويل سيروتي، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، ويجيد اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر إضافة إلى صناعة اللعب.

واستبعدت مصادر هلالية موافقة النادي الأرجنتيني على رحيل اللاعب؛ إلا بشروط مالية مبالغ فيها سترفضها إدارة الهلال.

ويأمل الهلاليون في التعاقد مع لاعب يحل بديلًا عن البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي أُصيب بالرباط الصليبي، وسيغيب إلى نهاية الموسم.