الاتفاق يخطف التعادل من نادي الهلال ويحرمه من الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي

فجّر الاتفاق، الذي يصارع من أجل البقاء، مفاجأة بعدما فرض التعادل 1/1 على الهلال متصدر وحامل لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين.

وافتتح الهلال التسجيل من ضربة رأس لعبدالله الحافظ بعد ركلة ركنية قبل صفارة نهاية الشوط الأول.

لكن الاتفاق استهل الشوط الثاني بإدراك التعادل عبر أحمد الحبيب من متابعة لتمريرة عبدالرحمن العبود العرضية.

ورغم التعثر يبقى الهلال في الصدارة برصيد 35 نقطة من 16 مباراة بفارق 4 نقاط عن الأهلي أقرب مطارديه.

أما الاتفاق فحصل على نقطة معنوية ورفع رصيده إلى 15 نقطة لكنه يظل في منطقة الخطر.