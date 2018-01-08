ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل نادي الهلال والاتفاق (صورة)

حافظ نادي الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، رغم تعادله مع الاتفاق في الجولة الحادية عشرة من المسابقة (مؤجلة).

وبختام مباراة الهلال والاتفاق يكون الزعيم قد لعب نفس عدد مباريات الأهلي وهو 16 مباراة لكل فريق، ويملك الهلال 35 نقطة مقابل 31 للأهلي في المركز الثالث.

وتعادل الهلال مرتين متتاليتين في الدوري أمام الفيصلي ثم الاتفاق، ليفشل في توسيع الفرق مع مطاره المباشر، الأهلي.

ونجح لاعبو الهلال في تسجيل 29 هدفًا، واستقبلت شباكهم 14، بينما نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 38 هدفًا مقابل 21 دخلت شباك الفريق.

ويأتي النصر في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بينما يملك الفيصلي 26 نقطة في المركز الرابع.

ومازال الصوري عمر السومة مهاجم الأهلي، يتصدر قائمة ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف، منها ركلة جزاء واحدة، ويأتي التونسي أحمد العكايشي مهاجم الاتحاد في المركز الثاني بـ9 أهداف.