مباراة الهلال والاتفاق.. ماذا فعل نواف بن سعد بعد إصابة نواف العابد؟ (فيديو)

رافق نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، مهاجم الفريق نواف العابد عقب خروجه مصابًا في مباراة الهلال والاتفاق في الجولة 11 من الدوري السعودي (مؤجلة).

وخرج العابد في الدقيقة 14 من الشوط الأول ونزل مكانه المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الهلال نواف بن سعد وهو يرافق نواف العابد إلى خارج الملعب للتخفيف من أثر إصابته والتي لم يتم تحديد مدة غيابه عن الهلال إثرها.

وتقدم عبدالله الحافظ للهلال في الدقيقة 45، في حين تعادل أحمد جمال الحبيب للاتفاق في الدقيقة 49.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، ويأتي الأهلي ثانيًا بـ 31 نقطة من 16 مباراة.