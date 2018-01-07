“كهربا” يقود نادي الاتحاد السعودي إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الكوكب (فيديو)

سجل المهاجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا” هدفًا وحصل على ركلة جزاء، ليقود فريقه إلى تحقيق فوز ثمين على فريق الكوكب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل الاتحاد الى دور الـ16 في البطولة.

وكان الاتحاد متأخرًا أمام الكوكب بهدف وحيد في الدقيقة 24 من الشوط الأول، سجله سعيد عبد الله الزهراني ، حتى نجح كهربا في الاستـيـلاء علـى ركلة جزاء، بعدما تعرض للعرقلة داخل المنطقة ليسجل منها كارلوس فيلانوفا هدف التعادل للاتحاد.

وفي الدقيقة 81 سجل المهاجم التونسي المخضرم أحمد العكايشي الهدف الثاني للاتحاد، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق سجل محمود كهربا الهدف الثالث لاتحاد جدة.

وفي نفس السياق تأهل فريق الشباب اليوم الأحد، لثُمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي لكرة القدم، بعد أن تغلب على منافسه نجران بهدفين دون رد، في مباراة دور الـ32 للبطولة.

أحرز هدفي اللقاء عبد العزيز توفيق اليامي لاعب نجران بالخطأ في مرماه، وناصر الشمراني بركلة جزاء في الدقيقتين 8 و45+1.

وبهذه النتيجة، يضرب الشباب موعدًا مع الخليج في ثمن النهائي للبطولة.