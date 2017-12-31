محمود “كهربا” يوجه رسالة لجمهور نادي الاتحاد السعودي بعد صافرات الاستهجان ضده (فيديو)

كشف المصري محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب نادي الاتحاد السعودي، والمعار من صفوف الزمالك المصري، عن مستقبله مع ناديه السعودي الفترة المقبلة.

وقال كهربا، في تصريحات تلفزيونية، إنه قرر البقاء مع نادي الاتحاد الفترة المقبلة، بسبب منع الفريق من تسجيل لاعبين جددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأضاف: “سأبقى في الاتحاد، طالما أن “فيفا” لا يسمح للنادي بإبرام تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية”.

وتابع: “أنا في حاجة ماسة لدعم الجماهير الاتحاد للعودة مجددًا إلى مستواي المعهود، وبعض لاعبي الفريق يخشون من الجماهير بعد الضغط، الذي تعرضت له”.

وتعرض “كهربا”، لأزمة عقب لقاء فريقه أمام الفيصلي، يوم الخميس الماضي، على إثر لقطات سجلتها كاميرا المباراة له، وهو يرد على هجوم جماهير فريقه عليه، حيث اعتقد البعض أنه يعترض عليهم.

وأشار: “أقدم كل ما بوسعي داخل الملعب، وعدم تسجيلي للأهداف سببه سوء الحظ”.

وأوضح: “يجب أن يعرف الجمهور أنني أغضب أكثر منهم على الخسارة، بطولة كأس ولي العهد العام الماضي، جاءت بعد الدعم الكبير، وتضافر الجهود”.

وأردف: “جاءتني عروض بمبالغ مغرية من داخل وخارج السعودية؛ لكنني فضلت الاستمرار مع الاتحاد”.

وأوضح: “أثناء تعاقدي مع الاتحاد للمرة الثانية كان لدي مستحقات متأخرة، ولم أتحدث عنها”.

وأتم: “اتفقت أنا وفهد الأنصاري على البقاء مع الاتحاد، ودائمًا ألاقي دعمًا من قبل فهد المولد وحمد الصنيع رئيس النادي”.

ويتعرض كهربا، خلال الموسم الجاري لانتقادات لعدم ظهوره بالمستوى، الذي ظهر به مع الاتحاد خلال الموسم الماضي.

وكانت مباراة الاتحاد أمام الفيصلي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكلا الفريقين ليرفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 23 في المركز الخامس، بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر ـ والذي يتبقى له مؤجلتان ـ .

يُذكر أن كهربا، قد شارك مع الاتحاد في الموسم الجاري بـ13 مباراة في بطولة الدوري، حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلهم خلال 1126 دقيقة لعب.