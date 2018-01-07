محترف نادي الهلال يقترب من الدوري الكوري

بات محترف الهلال الحالي، اللاعب البرازيلي “تياغو ألفيس” قريبًا من الانتقال إلى الدوري الكوري الجنوبي بنظام الإعارة.

وكان اللاعب قد تمت إعارته الموسم الماضي إلى نادي شيميزو الياباني، حيث انتهت الإعارة، وعاد اللاعب مجددًا إلى صفوف الزعيم.

وكشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة الهلال عن اسم النادي الذي سينتقل إليه اللاعب، حيث تبين أنه سينتقل إلى نادي بوهانغ ستيلرز الكوري.

وكان “تياغو ألفيس” قد انضم إلى الهلال، بيد أنه لم يستمر معه سوى نصف موسم قبل أن تتم إعارته إلى النادي الياباني، ثم عاد إلى الهلال ليقترب من محطته الجديدة مع النادي الكوري.

وشارك اللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عامًا في 13 مباراة مع الهلال سجل خلالها هدفين وصنع 3.