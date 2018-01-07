صفقات نادي الهلال.. رامون دياز يفاجئ نواف بن سعد بمطلب جديد

فاجأ رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، نواف بن سعيد رئيس النادي بطلب جديد لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أملًا في استمرار المنافسة على لقب دوري المحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين، ودخول دوري أبطال آسيا بشكل مميز.

واكتفى دياز قبل عدة أيام بضم لاعب واحد، بديلًا لماتياس بريتوس الذي تأكد الاستغناء عن خدماته، حيث تُبذل جهود لتسويقه.

غير أن المدرب الأرجنتيني طلب التعاقد مع لاعب أجنبي، بديلًا لكارلوس إدواردو المصاب بقطع في الرباط الصليبي ولو على سبيل الإعارة.

وفتح الاتحاد السعودي لكرة القدم باب القيد للأندية المحلية لدعم صفوفها خلال انتقالات يناير.

وعانى الهلال السعودي من تذبذب في النتائج خلال الفترة الأخيرة، ما طرح تساؤلات حول مدى تأثر الفريق بغياب نجمه الأول كارلوس إدواردو، وعدم وجود بديل مناسب له.

ويسعى الهلال للحفاظ على آماله في ثنائية محلية جديدة، والظفر بلقب دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وفشل الهلال في التعاقد مع عمر عبدالرحمن عموري لاعب نادي العين الإماراتي، بعدما رفض الأخير أي مفاوضات حول ضم اللاعب.