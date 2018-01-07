رسميًا.. اعتماد استاد جامعة الملك سعود ملعبًا لنادي الهلال في دوري أبطال آسيا

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا، استاد جامعة الملك سعود مقرًا لمباريات نادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، بينما تم اعتماد استاد الملك عبدالله مقرًا لمباريات النادي الأهلي.

ولم يحسم حتى الآن، الاتحاد الآسيوي مقر الملاعب المحايدة للأندية السعودية أمام الأندية الإيرانية والقطرية ومباريات الأندية الإماراتية أمام الأندية القطرية.

وكانت الإدارة قدمت طلباً رسمياً بهذا الشأن للاتحاد، بعدما أنهت شركة “صلــة” الرياضيــة أعمالها لجعل الملعب مطابقــاً للشـــروط المطلوبة في استضافة مباريــات البطولــة القارية.

وأبدى وفد من الاتحاد الآسيوي، إعجابه بالملعب ومنشآته خلال زيارة ميدانية، إذ أبدى ملاحظات طلب معالجتها، وهو ما تم بالفعل.

وتكثف إدارة النادي و”صلة” جهود تجهيز الملعب، كي يُفتَتح بمباراة الهلال مع الرائد في الـ26 من يناير المقبل في الجولة الـ 19 من دوري المحترفين السعودي.

يذكر أن القرعة التي أجريت مؤخرا أسفرت عن مواجهات قوية وصعبة لفريق الهلال، حيث وقع في المجموعة الرابعة رفقة فريق الاستقلال الإيراني والريان القطري والفائز من مواجهة العين الإماراتي والمالكية البحريني.

وعلى الجانب الأخر، وقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب الجزيرة الإماراتي وتراكتور سازي الإيراني والفريق الفائز من الغرافة القطري وباختاكور الأوزبكي.

ووصل الهلال إلى الدور النهائي في النسخة الأخيرة، قبل أن يخسر أمام أوراوا ريد دايموندز إيابا في سايتاما صفر-1، بعد أن تعادل معه ذهابا في الرياض 1-1.

ولا يشارك أوراوا ريد دايموندز في البطولة المقبلة لفشله في إحراز مركز مؤهل إليها في الدوري الياباني.

يذكر أن منافسات دور المجموعات ستنطلق في فبراير، ويقام الدور النهائي في الثالث من نوفمبر ذهابا، وفي العاشر منه إيابا.