نادي الهلال السعودي يحتفي بحارسه علي الحبسي عقب تتويج عمان ببطولة كأس الخليج (فيديو)

حرصت إدارة نادي الهلال السعودي على الاحتفال بحارس الفريق العماني علي الحبسي، بعد تحقيق منتخب عمان بطولة كأس الخليج 23.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي السعودي على تويتر، فيديو للحارس واللاعبين ومدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز، وهم يحتفلون بإحضار تورتة مزينة بعلم سلطنة عمان.

إدارة كرة القدم في نادي #الهلال تحتفي باللاعب "علي الحبسي"؛ بعد تحقيق منتخب عمان بطولة كأس الخليج 23.#الزعيم@AliAlhabsi pic.twitter.com/jMvyxHyzUf — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 6, 2018

وقد توج المنتخب العماني في بطولة كأس الخليج “خليجى 23” التي أقيمت في الكويت، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الإماراتي 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال المباراة النهائية التي جمعتهما، أمس الجمعة، على ملعب “جابر الأحمد الدولي.

وغاب علي الحبسي عن المشاركة فبطولة “خليجي 23″، بعد رفض نادي الهلال مشاركته؛ بسبب احتياج الفريق لجهوده خلال مباريات الدوري.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن ناديي نوتنغهام فورست وساندرلاند مهتمان بضم الحبسي.

وتأتي رغبة الناديان بحسب تلك التقارير في ضم الحارس بنظام الإعارة في الميركاتو الشتوي الحالي لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويشارك الناديان في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية “التشامبيون شيب”، حيث كان الحبسي حارساً لنادي ريدينغ قبل الانضمام للهلال.

ولا يشارك الحبسي مع الهلال بصورة أساسية منذ انضمامه للزعيم السعودي حتى أن المدرب لم يضمه للقائمة الآسيوية السابقة.