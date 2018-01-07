نادي النصر ينتظر صفقتين من العيار الثقيل بدعم هذا المسؤول السعودي

قال سلمان المالك رئيس نادي النصر السعودي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيتم دعمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بصفقتين من العيار الثقيل، من أجل إعادة الفريق إلى مساره الصحيح.

ويعاني النصر من تذبذب واضح بنتائج الفريق على مستوى الدوري المحلي.

وتم تعيين المالك رئيسًا لنادي النصر بقرار من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بعد إقالة الأمير فيصل بن تركي.

وأكد المالك في تصريحات تلفزيونية أنه بعد اجتماع مطول مع تركي آل الشيخ تم إطلاعه على احتياجات نادي النصر.

وأشار المالك إلى أن آل الشيخ أكد دعمه الفريق بمهاجم على طراز عال ولاعب آخر سيسعد جماهير العالمي.

ويرغب جوستافو كونتيريوس مدرب نادي النصر في الاستغناء عن ويليام جيبور مهاجم الفريق، والتعاقد مع مهاجم أجنبي آخر.

ولحق نادي النصر بالمتأهلين إلى دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين لكرة القدم، بعد فوزه 2-صفر على الزلفي المغمور في دور 32.

واكتفى النصر بهدفين في الشوط الثاني عبر محمد السهلاوي من ضربة رأس في الدقيقة الـ 70، والبرازيلي ليوناردو بيريرا من تسديدة عند حافة منطقة الجزاء قبل النهاية بسبع دقائق، ليصعد للدور التالي.