ملعب الجوهرة يستعد لاستقبال العائلات السعودية وتخصيص مكان لتدخين السيدات (صور)

تداول الجمهور الرياضي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للتجهيزات النهائية لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، والذي سيشهد أول تواجد للأسر والعوائل في مدرجات الملاعب في المملكة يوم الـ12 من يناير المقبل خلال لقاء الأهلي والباطن في دوري المحترفين.

وتظهر الصور وضع مكان مخصص لتدخين السيدات، وهو الأمر الذي قابله الجمهور باستغراب حيث يمنع التدخين في الملاعب السعودية، كما تم وضع حواجز حديدية للفصل بين الأفراد والعائلات، وأيضًا تم تخصيص دورات مياه للسيدات فقط.

وكان المهندس عبد الرحمن القضيب، رئيس الشؤون الفنية في هيئة الرياضة، قال إنه ستكون هناك استعدادات خاصة في الملاعب “ملعب الأمير محمد بن فهد، ملعب مدينة الملك عبدالله، ملعب الملك فهد”، والتي من المنتظر أن تستضيف العائلات مع بداية شهر يناير.

وأشار القضيب إلى أنه ستكون هناك تجهيزات تخص المدرجات لاستقبال العوائل بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى الفصل ما بين مقاعد الجماهير الأخرى، ومقاعد العوائل لضمان توفير الحرية الكاملة لهم.

وستكون مقاعد العائلات في الدرجة الأولى الممتازة في اليمين وفي اليسار في ملعب الملك فهد الدولي، بينما ستكون في ملعب مدينة الملك عبدالله في الطابق الثالث، وسيكون المكان المخصص للعوائل في ملعب محمد بن فهد في منطقة راية الزاوية.