مباراة النصر والزلفي.. “موّال المشجع” وسلمان المالك يلفتان الانتباه (فيديو)‎

حضر سلمان المالك رئيس نادي النصر السعدي الجديد، مباراة فريقه أمام الزلفي في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

واستقبلت الجماهير الموجودة في الملعب رئيس ناديها الجديد بالترحاب والتصفيق.

رئيس نادي النصر “سلمان المالك” في أول ظهور له بعد تنصيبه رئيسًا للنادي#النصر_الزلفي #دوري_بلس pic.twitter.com/OOcdfP1TyR — دوري بلس (@dawriplusksa) ٥ يناير، ٢٠١٨

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية قد قرّرت إقالة “فيصل بن تركي” وتعيين “سلمان المالك” بدلًا منه.

من جهة أخرى شهدت مدرجات ملعب المباراة قيام أحد مشجعي النصر، بإلقاء “موّال” غناء أمام الجماهير المتواجدة، ما أثار إعجابهم والتفاعل معه.

موّال رااااااااااائع على مدرجات النصر. pic.twitter.com/fh4dha7jUo — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) ٥ يناير، ٢٠١٨

ولحق نادي النصر بالمتأهلين إلى دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين لكرة القدم، بعد فوزه 2-صفر على الزلفي المغمور في دور 32، اليوم الجمعة.

واكتفى النصر بهدفين في الشوط الثاني عبر محمد السهلاوي من ضربة رأس في الدقيقة 70، والبرازيلي ليوناردو بيريرا من تسديدة عند حافة منطقة الجزاء قبل النهاية بسبع دقائق، ليصعد للدور التالي.