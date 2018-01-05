مباراة النصر والزلفي.. “موّال المشجع” وسلمان المالك يلفتان الانتباه (فيديو)‎

مباراة النصر والزلفي.. “موّال المشجع” وسلمان المالك يلفتان الانتباه (فيديو)‎

المصدر: إرم نيوز

حضر سلمان المالك رئيس نادي النصر السعدي الجديد، مباراة فريقه أمام الزلفي في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

واستقبلت الجماهير الموجودة في الملعب رئيس ناديها الجديد بالترحاب والتصفيق.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية قد قرّرت إقالة “فيصل بن تركي” وتعيين “سلمان المالك” بدلًا منه.

من جهة أخرى شهدت مدرجات ملعب المباراة قيام أحد مشجعي النصر، بإلقاء “موّال” غناء أمام الجماهير المتواجدة، ما أثار إعجابهم والتفاعل معه.

ولحق نادي النصر بالمتأهلين إلى دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين لكرة القدم، بعد فوزه 2-صفر على الزلفي المغمور في دور 32، اليوم الجمعة.

واكتفى النصر بهدفين في الشوط الثاني عبر محمد السهلاوي من ضربة رأس في الدقيقة 70، والبرازيلي ليوناردو بيريرا من تسديدة عند حافة منطقة الجزاء قبل النهاية بسبع دقائق، ليصعد للدور التالي.

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