من هو سلمان المالك رئيس نادي النصر السعودي الجديد؟

جاء قرار الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، بقرار إقالة الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، وتعيين سلمان المالك بدلاً منه، ليريح شريحة كبيرة من جماهير النادي العريق.

وكان المالك المطلب الرئيسي لجماهير النصر ليكون رئيساً للعالمي في الفترة المقبلة، بل أن مصادر خاصة أكدت أنه كان مدعوماً بقوة من قبل لاعبين سابقين في الفريق وأعضاء شرف وأمراء منتمين للنادي.

سلمان المالك هو أحد رجال الأعمال البارزين، وهو مدير عام شركة ركاء القابضة وهو مهندس أول صفقة رعاية في تاريخ مسابقة دوري الدرجة الأولى، وعضو الشرف الداعم لنادي الحزم بالرس، وعضو شرف نادي النصر.

كما تولى سلمان المالك ملف النصر في طلب أول سلفة للنادي من البنوك، وبرز مؤخراً بدعم جماهير المملكة في مهمة مؤازرة المنتخبات الوطنية، كما يملك عضويات شرفية لعدد من أندية دوري الدرجة الأولى.

ويعد سلمان المالك مدير عام شركة ركاء القابضة، أحد الرعاة الرسميين السابقين للدوري، وسبق له أن خاض انتخابات اتحاد الكرة السعودي على منصب الرئيس منافساً الرئيس الحال عادل عزت حيث حل في المركز الثاني وقتها.