إقالة فيصل بن تركي وتعيين سلمان المالك رئيسًا لنادي النصر‎

وجَّه تركي الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بإقالة مجلس إدارة نادي النصر الذي يرأسه الأمير فيصل بن تركي، وتكليف سلمان المالك رئيسًا للنادي.

وكان تركي الشيخ قد انتقد الوضع المادي لنادي النصر، وأكد تطلع الهيئة لتلبية رغبات جماهير النادي.

وقال تركي الشيخ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن وضع النصر المادي بات يحتاج لإعادة نظر، وإنهم في الهيئة يتطلعون لتلبية رغبات الجماهير.

وغرّد الشيخ: “‏وضع نادي النصر المادي يحتاج إلى إعادة نظر، ونتطلع إلى تلبية رغبات الجماهير”.

وكان رئيس النصر قد وجّه أمس رسائل لجماهير ناديه بأنه سيرحل عن النادي اليوم أو غدًا، داعيًا الجماهير لمساعدة النادي عبر مبادرة ادعم ناديك.

وكان آل الشيخ قد غرد في وقت سابق بأن الإدارات التي يتبين أنها لا تعمل بالشكل المناسب لمصلحة ناديها ستتم إقالتها.

ويحتل النصر المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة من 16 مباراة، ويتأخر بـ 7 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل.

وضع نادي النصر المادي يحتاج إلى إعادة نظر … ونتطلع لتلبية رغبات الجماهير ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١ يناير، ٢٠١٨