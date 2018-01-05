نادي النصر يصعد لدور 16 لكأس خادم الحرمين وضمك يُقصي التعاون (فيديو)

لحق نادي النصر بالمتأهلين إلى دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين لكرة القدم، بعد فوزه 2-صفر على الزلفي المغمور في دور 32، اليوم الجمعة.

واكتفى النصر بهدفين في الشوط الثاني عبر محمد السهلاوي من ضربة رأس في الدقيقة 70، والبرازيلي ليوناردو بيريرا من تسديدة عند حافة منطقة الجزاء قبل النهاية بسبع دقائق، ليصعد للدور التالي.

وفي باقي مباريات اليوم، حقق ضمك المنافس في دوري الدرجة الثانية المفاجأة وتأهل إلى دور الستة عشر بالفوز على التعاون 2-1، بينما لحق الباطن والفتح بركب المتأهلين.

وسجل علي العلياني هدف ضمك الأول بعد دقيقتين من البداية من ركلة جزاء، لكن عبد العزيز البيشي أدرك التعادل للتعاون في الدقيقة 65 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

وحسم حسن أحمد الفوز لضمك بعدما تلقى تمريرة طويلة انفرد على إثرها بالمصري عصام الحضري قائد وحارس التعاون، ليضع الكرة في الشباك بسهولة في الدقيقة 75.

وتغلب الباطن 3-1 على المجزل، والفتح 1-صفر على الحزم.