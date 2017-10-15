نادي النصر يهزم التعاون ويتقدم في ترتيب الدوري السعودي

نادي النصر يهزم التعاون ويتقدم في ترتيب الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

دخل فريق النصر أجواء المنافسة على لقب الدوري السعودي لكرة القدم بتغلبه على التعاون 2/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري.

وتقدم النصر بهدف سجله ليوناردو رودريغيز في الدقيقة 38 وتعادل التعاون في الدقيقة 43 عن طريق الحاجي كامارا ثم أضاف ليونلاردو رودريغيز الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 51.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن الأهلي والباطن والفيصلي والهلال أصحاب المراكز من الأول للرابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند 5 نقاط في المركز العاشر.

وبهذا الفوز، حافظ النصر على سجله خاليًا من الهزائم حيث حقق فوزه الثالث هذا الموسم مقابل التعادل في 3 مباريات، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثالثة للتعاون هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.

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