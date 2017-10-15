مباراة النصر والتعاون.. واقعة طريفة‎.. قائدان مصريان لفريقين سعوديين (صورة‎ )

شهدت مباراة النصر والتعاون في الجولة السادسة من الدوري السعودي واقعة طريفة، بعد أن كان قائدا الفريقين مصريين.

وكان حسام غالي قائدًا للنصر، في حين كان الحارس عصام الحضري قائدًا للتعاون، خلال إجراء القرعة قبل المباراة.

عصام الحضري قائد نادي التعاون مع حسام غالي قائد نادي النصر الكابيتانان ???????????? pic.twitter.com/dClKIgoEkm — Yallakora (@Yallakoranow) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

ويعد الدوري السعودي قبلة للعديد من اللاعبين العرب، ويعد أحد أقوى الدوريات المحلية في القارة الآسيوية، حيث يضم: عمر السومة وعمر خريبين من سوريا، وحسام غالي وعصام الحضري ومحمود عبدالمنعم “كهربا” ومحمد عبدالشافي من مصر وفهد الأنصاري من الكويت وسعد لكرو من المغرب.

ويلعب حسام غالي (35 عامًا) مع النصر على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي المصري، في حين انتقل الحضري (44 عامًا) للتعاون الصيف الماضي قادمًا من وادي دجلة لموسم واحد

ويحتل النصر المركز السادس بعد 5 مباريات برصيد 9 نقاط، في حين يملك التعاون 5 نقاط في المركز العاشر.