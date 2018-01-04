نادي الهلال السعودي يتأهل لدور 16 لكأس خادم الحرمين بفوز صعب على هجر (فيديو)

اكتفى نادي الهلال، حامل لقب كأس ملك السعودية لكرة القدم، بالفوز 2-1 على هجر المنافس في دوري الدرجة الثانية، ليتأهل إلى دور الستة عشر للمسابقة، اليوم الخميس.

واعتمد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، على تشكيلة من البدلاء بقيادة ياسر القحطاني الذي سجل هدف الفوز.

ووضع الفنزويلي جلمين ريفاس الهلال في المقدمة بعد 11 دقيقة بضربة رأس، وكاد أن يضاعف النتيجة بعدها بثلاث دقائق، لكن نواف العتيبي حارس هجر تصدى لمحاولته.

وأدرك فيصل الجمعان التعادل لهجر في الدقيقة 23 عندما انفرد بمرمى العُماني علي الحبسي، حارس الهلال، وسدد في الشباك من مدى قريب.

وضمن القائد القحطاني فوز الهلال وتأهله للدور المقبل، عندما سجل هدف التقدم من ضربة رأس في الدقيقة 31.

وأهدر محمد كنو فرصة زيادة أهداف الهلال عندما أطاح بالكرة من مدى قريب إلى جوار القائم الأيمن لمرمى هجر في الدقيقة 53، بينما ألغى الحكم هدفًا لهجر في الدقيقة 75 بداعي التسلل.

وفي مباراة سابقة حوّل القادسية تأخره بهدف إلى انتصار 3-2 على جدة المنافس في دوري الدرجة الثانية، ليتأهل إلى دور الستة عشر أيضًا.

تقدم جدة عبر مجدي الجهني بعد عشر دقائق من البداية بضربة رأس، وكاد البرازيلي بيسمارك فيريرا أن يدرك التعادل بعدها بدقيقتين، لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيسر لمرمى سالم قبوس حارس جدة.

وأحرز القادسية، صاحب المركز 11 في دوري المحترفين، هدفين متتاليين عبر عبد المحسن فلاتة في الدقيقة 35 بعد متابعة ضربة رأس مازن أبو شرارة، ليضع الكرة في مرمى قبوس من مدى قريب.

ووضع البرازيلي إلتون جوزيه القادسية في المقدمة بعدها بأربع دقائق من تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة رائعة مماثلة في الدقيقة 81.

وجعل حسن خيبري النتيجة 3-2 بضربة رأس في الدقيقة 83، لكن هذا الهدف لم يكن كافيًا لبقاء جدة في المسابقة.

وفي مباراة أخرى، تأهل العروبة المنافس في دوري الدرجة الثانية إلى دور الستة عشر، عقب فوزه 1-صفر على أُحد المنافس في دوري المحترفين.

وأحرز بدر الشمري هدف الفوز للعروبة بعد أربع دقائق من البداية، عندما تابع تسديدة بعيدة المدى من سالك عبد الله لاعب أُحد بالخطأ نحو مرماه، وارتدت من القائم ليتابعها الشمري برأسه في الشباك.