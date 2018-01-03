مفاجآت في قائمة نادي الهلال لمباراة هجر بالدوري السعودي

يستعد نادي الهلال السعودي، لمواجهة هجر، بالدوري السعودي غدًا الخميس، بعد تعادل مخيّب أمام الفيصلي فتح باب الجدل حول مستوى الفريق مع المدرب الأرجنتيني “رامون دياز” منذ خسارة لقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني.

وقرّر “رامون دياز” مدرب الهلال ، إراحة السداسي: عمر هوساوي، ومحمد البريك، وياسر الشهراني، وعبده عطيف، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري.

وبحسب الصحفي المقرب من نادي الهلال “عبدالله الحنيان” فإن المدرب “دياز” قرّر استدعاء لاعب خط الوسط الشاب “ذعار العتيبي” للمواجهة في مفاجأة لمتابعي النادي.

والقائمة ستضم أيضًا لاعب خط الوسط الشاب محمد القنيعان، وما أثار جدلًا هو إمكانية الدفع بهما في ظل حالة الفريق الحالية.

ويمتلك الهلال 34 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني خلف الهلال برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، إذ لعب مباريات أكثر من الهلال.

ويتبقى للهلال مباراة مؤجلة بسبب مشاركته بدوري أبطال آسيا، وستكون أمام الاتفاق يوم 8 من الشهر الحالي.

ويتصدّر “عمر السومة” لاعب النادي الأهلي قائمة ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف، مقابل 9 لأحمد العكايشي لاعب الاتحاد.