ياسر القحطاني يتوهج خلال مباراة الهلال وهجر بكأس خادم الحرمين‎ (فيديو)

تألق المهاجم ياسر القحطاني مع فريقه الهلال في مباراة هجر في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل القحطاني البالغ من العمر 35 عامًا هدف فريقه الثاني في الدقيقة 31.

كما أظهر القحطاني مهارة في التمرير بالكعب إلى الفنزويلي جيلمين ريفاس الذي فشل في ترجمة الكرة إلى هدف في الدقيقة 34.

ولم يسبق لهجر الفوزعلى الهلال أبدًا خلال أي مباراة، إذ تعادل 4 مرات وخسر 10.

والهلال هو حامل لقب الموسم الماضي عقب فوزه على الأهلي 3/2 في المباراة النهائية.