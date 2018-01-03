نادي الهلال السعودي يتفق مع الأوروغوياني نيكولاس ميليسي على التجديد

بدأت إدارة نادي الهلال السعودي مفاوضاتها مع اللاعب الأوروغوياني نيكولاس ميليسي لتجديد تعاقده مع الفريق لموسمين مقبلين.

وأبدى اللاعب موافقته على التجديد، حيث وصف الفترة التي قضاها مع الزعيم بالرائعة، وينوي العمل على استمرارها.

‏يذكر أن الهلال يملك أحقية تمديد العقد لموسم جديد، فيما يتم التفاوض على إضافة موسم آخر ليستمر بموجبه عامين مقبلين.

‏‏من جهة أخرى، سيتواجد الثنائي: ياسر القحطاني، ومحمد الشلهوب، إلى جانب العابد، ومختار فلاتة، والنجراني، وجحفلي، ضمن قائمة معسكر ⁧‫الفريق‬⁩ في لقاء هجر غدًا في كأس خادم الحرمين الشريفين.