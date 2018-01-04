بعدما أصبح مطلبًا جماهيريًا.. هل ينقل الدوري السعودي على قنوات مصرية قريبًا؟

حينما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح لكل فريق سعودي بقيد 6 أجانب بدلًا من 4، بتوصية من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، كان الهدف الأكبر هو السيطرة على ارتفاع أسعار اللاعب المحلي وجنون صفقات اللاعبين التي كبدت خزائن الأندية السعودية مبالغ طائلة، وبالتالي ديون ثقيلة.

ولي العهد السعودي كان صاحب اقتراح زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي، وحينما تم تطبيق الأمر مع انطلاق الموسم، وجد متابعو الكرة السعودية فوائد تخطت السيطرة على أسعار اللاعبين إلى فوائد فنية كبيرة، تمتعت بها أندية الوسط بالمملكة، ما سمح بندية أكبر وتنافسية ممتازة في عدد كبير من مباريات المسابقة المحلية التي حظت بزخم كبير هذا الموسم.

ومع فشل عدد كبير من صفقات اللاعبين الأجانب وزيادة مشاكلهم بدأ الاتجاه نحو اللاعب العربي، ما فتح سوقًا ممتازًا، استفادت منه الأندية السعودية والعربية، معًا، فازداد عدد اللاعبين العرب بشكل كبير في الدوري السعودي، وهو ما خلق نسبة متابعة كبيرة للغاية، حيث اجتذب دوري المحترفين بالمملكة فئات أخرى من المشاهدين المهتمين بمتابعة نجوم بلدانهم الذين ينشطون بالخارج.

وشهد الموسم الحالي من الدوري السعودي ـ حتى الآن ـ تواجد 8 لاعبين مصريين هم محمد عبدالشافي لاعب الأهلي، محمود كهربا لاعب الاتحاد، مصطفى فتحي وعصام الحضري في التعاون، حسام غالي في النصر، شيكابالا في الرائد، ثم عماد متعب وأحمد الشيخ الذين انتقلا إلى التعاون والاتفاق على التوالي.

وقال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية مؤخرا إن نجمًا من العيار الثقيل سينتقل إلى الدوري السعودي، بخلاف عماد متعب، ما يعني أن العدد مرشح للزيادة.

كل هؤلاء النجوم، بجوارهم لاعبون عرب آخرون غاية في الأهمية بالنسبة لبلادهم أمثال علي الحبسي ومحمد فوزير وعمر السومة وعمر خربين وبن يطو ، ما جعل أنظار العالم العربي تتوجه ناحية الدوري السعودي بشغف كبير.

وأعلن الاتحادان السعودي والمصري قبل عدة أسابيع عودة مسابقة السوبر المصري السعودي، بدءًا من الموسم المقبل.

وبرصد الحالة المصرية، فإن وجود 8 لاعبين بمسابقة واحدة شكل اهتمامًا كبيرًا بالدوري السعودي، ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإليكترونية التي ترصد بتركيز مردود النجوم المصريين مع أنديتهم بالمملكة.

يظهر ذلك الاهتمام واضحًا في بحث المتابعين المصريين الدائم عن ترددات القنوات الناقلة للدوري السعودي، ما فتح مجالًا لطرح تساؤلات حول إمكانية نقل الدوري السعودي لهذه الفئة على قنوات مصرية.

وقالت مصادر لإرم نيوز إن الفكرة طرحت بالفعل داخل قنوات مصرية.

ورحبت إم بي سي برو الناقل الحصري للدوري السعودي من قبل بالتخلي عن حصرية النقل، من خلال السماح بنقل عدد من المباريات عبر قنوات أخرى بحسب تقارير سعودية نشرت العام الماضي.

وقالت هيئة الرياضة السعودية مؤخرًا إنها نحت في توفير ناقل عالمي لمباريات الدوري السعودي دون الكشف عن اسم ذلك الناقل.

المؤكد بحسب مراقبين، أن المسابقة السعودية باتت سلعة مطلوبة للغاية في بلدان عربية على رأسها مصر، التي تفتقد مسابقة بهذا الكم من الشغف والحماس وجودة النقل التلفزيوني.

وأطلق مغردون على الدوري السعودي مؤخرًا، الدوري السعودي للمحترفين المصريين، في إشارة إلى زيادة عدد اللاعبين المصريين هناك.