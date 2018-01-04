هل ينتقل صانع ألعاب النادي الأهلي المصري إلى الأهلي السعودي؟

قالت تقارير صحفية سعودية، إن عبدالله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي المصري، بات قريبًا من الانتقال للأهلي السعودي، بعدما تلقى عرضًا شفهيًا للتوقيع مع الراقي.

وطلب السعيد عقدًا بـ8 ملايين جنيه في الموسم الواحد، لتجديد عقده مع الأهلي المصري، وهو رقم مبالغ فيه بمصر.

وسمح الأهلي أخيرًا بانتقال لاعبيه عماد متعب وأحمد الشيخ إلى التعاون والاتفاق السعوديين أخيرًا.

وقالت صحيفة عكاظ إن “السعيد رحب بالانتقال إلى الأهلي السعودي”.

وقال الإعلامي وليد الفراج، إن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية سيدعم صفقة مدوية للنادي الأهلي السعودي خلال يناير الجاري.

ويعتبر عبدالله السعيد واحدًا من أهم لاعبي كرة القدم المصرية حاليًا.

ويرفض الأهلي المصري الاستغناء عن السعيد، باعتباره عنصرًا مهمًا للغاية في تشكيل المدرب حسام البدري، وهيكتور كوبر مدرب منتخب مصر.