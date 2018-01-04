مرتضى منصور يعلن آخر تطورات انتقال حمدي النقاز لنادي الزمالك (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، آخر تطورات التعاقد مع حمدي النقاز، ظهير أيسر نادي النجم الساحلي ومنتخب تونس الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

وقال منصور، في تصريحات تلفزيونية “في البداية عرض الزمالك 450 ألف دولار للتعاقد مع حمدي النقاز، لكن النجم الساحلي طلب زيادة المقابل المادي وتواصل معنا اللاعب وأبدى تمسكه بالزمالك وعرض عدم الحصول علي مستحقاته من الصفقة في الوقت الحالي مقابل رفع العرض لـ600 ألف دولار، كما أنه سيتنازل عن 100 ألف دولار مستحقاته لدى النادي التونسي”.

وأضاف منصور “خلال الساعات القادمة سيتم توقيع العقود بعد عودة اللاعب من قطر، وننهي الصفقة بشكل رسمي لصالح الزمالك، فهو لاعب مميز، وسيكون إضافة قوية للفريق في المرحلة المقبلة، قبل خوض منافسات الكونفدرالية الأفريقية”.

يذكر أن حمدي النقاز أحد العناصر الرئيسة في تشكيل منتخب تونس، وقام بالاستفسار عن أوضاع نادي الزمالك من التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، وعمرو مرعي مهاجم منتخب مصر وزميله في النجم.

على جانب آخر قال كريم أبو سليمان، وكيل المونتنيجري نيبوشا، المدير الفني للزمالك، إن المدرب يرفض التفاوض حول الشرط الجزائي الموجود في عقده مع القلعة البيضاء.

وأضاف في تصريحات إذاعية صباح اليوم “نيبوشا يرى أن الشرط الجزائي حقه، ويرفض التنازل عنه”، مشيرًا إلى أن الشرط الجزائي عبارة عن شهرين، بالإضافة إلى راتب شهر ديسمبر المتأخر، وأن المدرب يحق له 3 شهور لدى الزمالك، مؤكدًا أن نيبوشا حتى آخر لحظة كان متمسكًا بالبقاء، ويسعى لصنع شيء مع الزمالك.

وأوضح: “جماهير الفيصلي الأردني، ناديه السابق، تطالب بعودته، وحدثت بعض الاتصالات معه؛ لكن أعتقد أن عودته حاليًا صعبة، كون الفريق لديه مدربًا”.