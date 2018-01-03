التعاون السعودي يحسم مصير مصطفى فتحي مع نهاية الموسم

أعلن خالد البراك، مدير المركز الإعلامي بنادي التعاون السعودي، أن مصير اللاعب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق لم يحسم بعد سواء بعودته إلى نادي الزمالك المصري أو تفعيل بند شراء اللاعب.

وقال البراك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إن “مصطفى فتحي عاد بشكل قوي بعد إصابته الأخيرة، مستقبله يتحدد بنهاية الموسم.. لا يزال هناك دور ثان في الدوري السعودي، وبنهايته نحدد إذا كنا سنفعّل بند شراء اللاعب من عدمه”.

وكان التعاون قد تعاقد مع فتحي على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية شراء اللاعب نهائيًا مقابل 3 ملايين و600 ألف دولار.

وتطرّق البراك إلى صفقة المهاجم المخضرم عماد متعب متمنيًا جاهزية اللاعب لخوض المواجهات المقبلة.

واختتم البراك تصريحاته مشيدًا بحارس المرمى المصري المخضرم عصام الحضري وقال إن “قمة الاحترافية والإخلاص تجدها في عصام الحضري، يتدرب 3 مرات يوميًا، نموذج فريد أن تجد لاعبًا تخطّى الـ45 عامًا ويؤدي بهذا الشكل”.