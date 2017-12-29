مصطفى فتحي يقود نادي التعاون لاكتساح الفيحاء والصعود إلى المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

سجل المصري مصطفى فتحي ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه التعاون الى فوز عريض على ضيفه الفيحاء 4 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل فتحي أهدافه في الدقائق 33 و55 و68 بينما سجل الهدف الرابع الحاجي كامارا في الدقيقة 26.

ورفع التعاون رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس للتعاون هذا الموسم، مقابل الخسارة في ست مباريات، والتعادل في خمس، وتعد هذه الهزيمة السابعة للفيحاء هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربع.