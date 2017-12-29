مصطفى فتحي يسجل أول هاتريك في الدوري السعودي هذا الموسم في مباراة التعاون والفيحاء (فيديو)

نجح المهاجم المصري مصطفى فتحي لاعب نادي التعاون في تسجل ثلاثة أهداف “هاتريك، لأول مرة في الدوري السعودي هذا الموسم، خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء في الجولة 16 من دوري المحترفين.

الهدف الأول أحرزه فتحي بعد انفراد بالمرمى في الدقيقة 33، وفي الدقيقة 55 استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها بقدمه اليسرى داخل الشباك مسجلًا ثاني أهدافه في المباراة.

وسجل فتحي الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 68 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

المصري “مصطفى فتحي” يسجّل أول هاتريك في الدوري السعودي لهذا الموسم#دوري_بلس pic.twitter.com/SzsdiqLj5a — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وغاب مصطفى فتحي عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، قبل أن يشارك “بديلًا” خلال مباراتى التعاون أمام الفتح والهلال.

ويحتل التعاون المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 19 نقطة.