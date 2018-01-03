رسميًا.. أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي ينضم للاتفاق السعودي

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا إتمام صفقة انتقال أحمد الشيخ، إلى نادي الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. ليصبح ثالث الراحلين عن الفريق المصري.

ولعب الشيخ، البالغ 25 عامًا، 10 مباريات مع الأهلي خلال هذا الموسم بواقع تسع مباريات في الدوري ومباراة في الكأس ليسجل من خلالها هدفين أمام كل من طلائع الجيش وإنبي.

ووقع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وخالد الدبل، رئيس الاتفاق، وعبد العزيز عبد الشافي، مدير الكرة، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، العقود بشكل رسمي، بالإضافة إلى عصام سراج مدير التعاقدات وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

إدارة نادي #الاتفاق تتعاقد مع اللاعب أحمد الشيخ لاعب منتخب #مصر والأهلي المصري بنظام الإعارة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم pic.twitter.com/Rz9zVSwjNh — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 3, 2018

وكان الشيخ انتقل إلى الأهلي في صيف 2015-2016 من صفوف مصر المقاصة، إلا أنه لم يحصل على فرصة كافية خلال فترة الثلاثي جوزيه بيسيرو ومارتن يول وعبد العزيز عبد الشافي ليعود مجددًا إلى صفوف المقاصة الصيف الماضي ليحصل على لقب هدافي الدوري في الموسم المنقضي برصيد 17 هدفًا ليعود للأهلي مجددًا في الصيف الماضي.

ويحتل الاتفاق المركز الثاني عشر في مسابقة الدوري السعودي برصيد 12 نقطة.

وأصبح الشيخ ثالث لاعب يرحل عن الأهلي في الميركاتو الجاري بعد عماد متعب، والذي وقع أمس للتعاون السعودي بالإضافة إلى الاستغناء عن خدمات المدافع السوري عبد الله الشامي.

يذكر أن الشيخ سيصبح ثامن محترف مصري في الدوري السعودي، حيث سبقه كل من محمود عبد المنعم “كهربا” ومحمد عبد الشافي وعصام الحضري ومصطفى فتحي وعماد متعب وشيكابالا وحسام غالي.