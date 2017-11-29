أحمد الشيخ يكشف مصيره النهائي مع النادي الأهلي المصري

كشف أحمد الشيخ، لاعب وسط النادي الأهلي، ومنتخب مصر الأول، موقفه من عروض الاحتراف، التي تلقاها مؤخرًا للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال الشيخ في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “أمتلك عدة عروض احتراف في أوروبا، خاصة في سويسرا وفرنسا للتعاقد معي في يناير المقبل على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي”.

وأضاف: “طلبت تأجيل العروض حتى نهاية الموسم الحالي؛ خاصة أن لدي تصميمًا على المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي، وإثبات أنني أستحق التواجد في القلعة الحمراء، ولست لاعبًا لا يتحمل قميص الأهلي، كما يردد البعض”.

وتابع الشيخ: “حسام البدري، المدير الفني للأهلي، أكد لي انني سأحصل على فرصتي كاملة خلال الفترة المقبلة، وطلب مني التمسك بها، وفرض نفسي علي التشكيل الأساسي للأهلي، والعودة لمنتخب مصر الأول”.

وأكد الشيخ أنه يلتمس العذر للجهاز الفني، خاصة أن المنافسة في مركزه قوية مع مجموعة مميزة من النجوم.