أزمة في نادي الزمالك بشأن قيد الصفقات الجديدة

بات نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في أزمة كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا، حيث سيحرم من تدعيم الفريق الأبيض بعدة صفقات خلال يناير الجاري، بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة لمحمود فتح الله مدافع الفريق الأسبق.

وتلقى الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم بمنع الفريق من قيد الصفقات الجديدة خلال شهر يناير الجاري، بسبب عدم تسديد المستحقات المالية المتأخرة لمحمود فتح الله، مدافع الفريق السابق.

وكان الزمالك مُنع من قيد صفقات في بداية الموسم الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن مرتضي منصور توصل لحل ودي مع اتحاد الكرة وقام بقيد صفقاته.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”: “مرتضى سيتدخل بنفسه لحل أزمة منع قيد الصفقات الجديدة، وسيتواصل مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة لحل الأزمة وديًا وتسديد جزء من مستحقات محمود فتح الله”.

وأضاف المصدر: “مرتضى سيتجاهل التعامل مع مجدي عبدالغني، رئيس لجنة شؤون اللاعبين، بسبب إصراره على الدخول في أزمة مع النادي وسيتعامل بشكل مباشر مع رئيس الاتحاد”.

يذكر أن الزمالك مطالب بسداد 6 ملايين و500 ألف جنيه لمحمود فتح الله، مدافع الفريق السابق، بعد حصوله على حكم نهائي بأحقيته في الحصول على هذا المبلغ.

ومن جانب آخر، كشف خالد البراك، مدير المركز الإعلامي بنادي التعاون السعودي، موقف ناديه من التعاقد بشكل نهائي مع مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق المعار لنهاية الموسم من نادي الزمالك.

وقال “البراك” في تصريحات إذاعية، إن مستقبل مصطفى فتحي مع التعاون السعودي سيتحدد بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف، أنه يتبقى الدور الثاني من الدوري في عقد إعارة اللاعب، وستنتظر إدارة النادي حتى نهاية الموسم لتحديد موقفها من شرائه بشكل نهائي من الزمالك.