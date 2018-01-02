غضب بين جماهير نادي الزمالك المصري من تركي آل الشيخ.. تعرف على التفاصيل

تسبب تركي آل الشيخ، الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة في المملكة السعودية، بحالة من الغضب لدى جماهير نادي الزمالك المصري، بسبب ما وصفه البعض منهم بتدخلاته لصالح الأهلي في خطف عدد من لاعبي الفريق الأبيض.

وتداولت بعض وسائل الإعلام أخبارًا تفيد بأن تركي آل الشيخ اجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، في محاولة من الجانب الأحمر لخطف مصطفى فتحي لاعب التعاون الحالي، المعار من الزمالك.

وقد تم تداول عدة أخبار تفيد بأن اجتماع آل الشيخ بالخطيب، شهد تواجد حارس الزمالك أحمد الشناوي، لمحاولة فسخ تعاقده مع الزمالك والتكفل بالشرط الجزائي أو انتقاله إلى الدوري السعودي لفترة مؤقتة، ثم عودته إلى الأهلي.

الإعلامي علي السيسي مدير تحرير جريدة المصري اليوم السابق، قال في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :” أقولها آسفًا .. الخطيب بيلعب بالنار!!فأن يجتمع مع احمد ًالشناوي حارس الزمالك في فندق الفورسيزونز بحضور المسؤول عن الرياضة السعودية تركي ال الشيخ، ويحرضه علي تفعيل الشرط الجزائي مع ناديه والانتقال إلى الدوري السعودي مرحليًّا، ليعود بعدها إلى الأهلي، فإنه بذلك يدوس القيم والمبادئ التي ينادي بها دائمًا!”.

وأضاف: “الأخطر أن المسؤول الذي يجب أن يتحلي بالمسؤولية، بحكم منصبه في دولة شقيقة، هو الذي عرض سداد المبلغ في تدخل مرفوض بشؤون داخلية، ما من شأنه إثارة فتنة، ومن واجبنا التصدي لها”.

وقبل ذلك قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن هناك عرضًا سعوديًا لضم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك.

وتابع عبد الجواد، ببرنامج “المدرج”، عبر فضائية “‪DMC SPORT‬”، أمس الإثنين، إن أحد المسئولين البارزين المعنيين بالرياضة السعودية تحدث مع أحمد الشناوي من أجل انتقاله لأحد الأندية السعودية، وأن اللاعب أبدى الموافقة المبدئية.

خاص للمدرج تعرف على تفاصيل العرض السعودي المقدم لأحمد الشناوي حارس الزمالك ورد الشناوي على العرض #المدرج pic.twitter.com/dJIWT4mJDk — dmc sports (@dmcsportstv) ١ يناير، ٢٠١٨

‎وكان آل الشيخ قد حصل على الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، بعد إعلانه دعمه النادي القاهري في إنشاء إستاد عالمي ومدينة رياضية متكاملة، ومن قبله دعوة أتلتيكو مدريد لمواجهة الفريق الأحمر في مصر.