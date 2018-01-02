عماد متعب مهاجم النادي الأهلي يوقع عقود انضمامه إلى التعاون السعودي (صور)

وقع عماد متعب مهاجم النادي الأهلي المصري عقود انتقاله رسميًا، إلى نادي التعاون السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي التعاون السعودي، اليوم الثلاثاء، رسميًا ضم مهاجم الأهلي عماد متعب، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وانتقل عماد متعب مهاجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، لصفوف التعاون، بعد أن فقد الأمل في دخول التشكيل الأساسي للفريق في عهد حسام البدري المدير الفني الحالي.

وقال النادي السعودي في بيان رسمي: “أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع رسميًا مع لاعب الأهلي عماد متعب، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث تمت مراسم التوقيع في القاهرة، بحضور اللاعب والأستاذ عبدالله بن سالم مخارش، ممثل التعاون في هذه الصفقة”.

ومن المقرر أن يحصل عماد متعب على 400 ألف دولار خلال فترة إعارته لنادي التعاون السعودي، والتي تمتد لنهاية الموسم الحالي.