النادي الأهلي المصري يعير عماد متعب إلى التعاون السعودي رسميًا

انتقل عماد متعب مهاجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، لصفوف التعاون السعودي لمدة 6 أشهر علي سبيل الإعارة، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا، بعد أن فقد الأمل في دخول التشكيل الأساسي للفريق في عهد حسام البدري المدير الفني الحالي.

وقال عبدالعزيز عبدالشافي عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية: “وافقت لجنة الكرة بشكل رسمي، علي رحيل عماد متعب مهاجم الفريق لصفوف التعاون السعودي، بناء على رغبة اللاعب وموافقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري”.

وأضاف زيزو: “الأهلي منح لمتعب الحق في الحصول على قيمة انتقاله لصفوف نادي التعاون كاملة، تكريمًا لتاريخه الطويل في النادي”.

ومن المقرر أن يحصل عماد متعب على 400 ألف دولار خلال فترة إعارته لنادي التعاون السعودي، والتي تمتد لنهاية الموسم الحالي.

وفي الإطار ذاته، تمسك عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالرحيل إلى الدوري السعودي في انتقالات الشتاء الحالية، رغبة منه في تأمين مستقبله في ظل العرض المالي المقدم له.

ويمتلك السعيد عرضًا من اتحاد جدة السعودي براتب سنوي يقترب من 18 مليون جنيه، وهو الرقم الذي دفع اللاعب لتجديد طلب الرحيل أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، خاصة أن تعاقده مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

السعيد طالب إدارة الأهلي بالسماح له بالرحيل في انتقالات الشتاء الحالية للاستفادة من مقابل بيعه، بدلاً من رحيله مجانًا في انتقالات الصيف المقبل، عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

إلى ذلك، أعلن النادي الأهلي التوصل لاتفاق نهائي لفسخ عقد اللاعب السوري عبدالله الشامي مدافع الفريق بالتراضي.

وكان الشامي قد انضم للأهلي مطلع هذا الموسم بعد إنهاء تعاقده مع أحد الأندية اللبنانية، ولم يشارك في أي لقاء رسمي مع الفريق الأحمر بسبب تواضع مستواه الفني.

ومن المنتظر أن يحصل الشامي على كافة مستحقاته المالية، قبل أن يغادر مصر بعد إنهاء ارتباطه بالنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أبدى رغبته في ضم مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تدعيم الخط الخلفي، بعد رحيل أحمد حجازي إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.