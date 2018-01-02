صفقات النادي الأهلي.. سموحة يصدم محمود الخطيب بمطالب مالية ضخمة

وجه نادي سموحة صدمة قوية لنظيره الأهلي المصري بخصوص التفاوض لانتقال الثلاثي عبد الله بكري ومحمود عبد العزيز وياسر إبراهيم للفريق الأحمر.

وبدأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التحرك من أجل دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بناء على توصية حسام البدري مدرب الفريق.

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة في الاستغناء عن خدمات اللاعبين الثلاثة وطلب الحصول على 60 مليون جنيه، وهو ما شكل صدمة لمسؤولي الأهلي، وعلى رأسهم الخطيب.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: ” محمود عبد العزيز وعبد الله بكري وياسر إبراهيم تم طلبهم رسميًا من الأهلي وسموحة رفض التفريط في أي منهم أقل من عشرين مليون جنيه لأي منهم”.

وأضاف: ” يؤكد نادي سموحة أن أيًا من هؤلاء اللاعبين لا يستطيع التوقيع على أي عقد لأنهم في فترة الحماية بموجب قوانين الفيفا ،بسبب امتداد عقودهم مع نادي سموحة لفترات طويلة قادمة، كما أن النادي الأهلي نادي عريق ويحترم المبادئ والقوانين المنظمة لانتقال اللاعبين، ولايمكن أن يقدم على هذه الخطوة التي قد تعرضة لعقوبات مغلظة من الفيفا”.

إلى ذلك، أبدى عصام الحضري قائد منتخب مصر وحارس مرمى التعاون السعودي سعادته الكبيرة، بسبب قرب إتمام تعاقد ناديه مع مواطنه وزميله السابق عماد متعب مهاجم الأهلي.

ولم يعلن الأهلي أو التعاون حسم الصفقة لكن تقارير مصرية ذكرت أن متعب مهاجم منتخب مصر السابق سينتقل إلى النادي السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وكتب الحضري في حسابه على تويتر “خطوة رائعة من إدارة نادي التعاون التعاقد مع المهاجم العبقري عماد متعب أحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية”.

وأضاف حارس مرمى الأهلي السابق “أهلا بك يا ملك +90”.

واشتهر متعب بتسجيل العديد من الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع سواء مع الأهلي أو منتخب مصر لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب حسام البدري وبات يجلس على مقاعد البدلاء.

وإذا حسمت الصفقة سيصبح متعب ثالث مصري في صفوف التعاون بعد الحضري والشاب مصطفى فتحي الذي يلعب على سبيل الإعارة من الزمالك.

ويحتل التعاون المركز السابع في الدوري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر الذي خاض 15 مباراة.

وسبق لمتعب (34 عاما) أن خاض تجربة في الدوري السعودي حيث لعب على سبيل الإعارة في صفوف نادي الاتحاد خلال موسم 2008-2009.