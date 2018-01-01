أول تصريحات سلمان المالك رئيس نادي النصر السعودي الجديد (شاهد)‎

عبّر سلمان المالك الرئيس الجديد لنادي النصر السعودي عن سعادته بتولي رئاسة النادي، مضيفًا أنه يتشرف بخدمة ;كيانٍ كبير كالنصر.

كما وجّه المالك شكره للهيئة العامة للرياضة السعودية على ثقتها بتعيينه رئيسًا للنادي خلفًا للرئيس السابق الأمير فيصل بن تركي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية قد قررت إقالة فيصل بن تركي وتعيين سلمان المالك بدلًا منه.

وقال الرئيس الجديد للنصر في مداخلة تلفونية مع قناة “روتانا خليجية” إنه سيقدم مجلس إدارته خلال أسبوع، مشيرًا إلى أنه لم يفكر حاليًا بموضوع الأسماء التي ستكون معه، لكن من الغد سيبدأ البحث عن الأسماء ويتمنى أن يوفق باستقطابها لخدمة نادي النصر.

وأضاف الرئيس المكلف أنه سيبحث في تعاقدات النادي المستقبلية بعد تكوين مجلس الإدارة.