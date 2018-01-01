لها علاقة بالهلال.. تعرف على سبب إقالة فيصل بن تركي من رئاسة نادي النصر السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي عن السبب الرئيسي وراء إقالة الأمير فيصل بن تركي من رئاسة النادي وتعيين سلمان المالك بدلاً منه.

وبحسب تلك المصادر فإن قرار الإقالة جاء بعد ثبوت معرفة الإدارة بالمراسلات التي قام بها أمين عام النادي السابق سلمان القريني مع الفيفا ضد عدد من قرارات الهيئة العامة للرياضة.

سبب آخر كشفت عنه تلك المصادر وهو توتر العلاقة بين بن تركي ورئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ منذ مباراة نهائي دوري أبطال آسيا حينما رفض بن تركي إعلان مساندة الهلال في مباراة النهائي.

هذان السببان إضافة لتردي نتائج الفريق والمطالبات المستمرة للجماهير بإقالة الإدارة الحالية بعد عزوف أعضاء الشرف الداعمين عن دعم النادي بسبب تواجد بن تركي كانا كفيلين بإقالة الإدارة الحالية، وتعيين سلمان المالك رئيساً لنادي النصر.