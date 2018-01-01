ناديان خليجيان يتصارعان على ضم صانع ألعاب النادي الأهلي المصري

تلقى أحمد الشيخ، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، عروض احتراف خليجية من السعودية والإمارات؛ للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “تقدم ناديا الاتفاق السعودي ودبا الفجيرة الإماراتي بعروض رسمية للنادي الأهلي؛ لاستعارة أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق لمدة 6 أشهر، بدايةً من فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري”.

وأضاف: “الناديان طلبا ضم الشيخ الذي لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمر هذا الموسم، في الوقت الذي سيتم إرسال العروض المالية خلال الساعات القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي مدى إمكانية رحيل الشيخ على سبيل الإعارة من عدمه خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز الفني بقيادة حسام البدري”.

من جانب آخر، أكد سامي الحوراني، أمين صندوق نادي الفيصلي الأردني، أن إدارة ناديه كانت ترغب في التعاقد مع عماد متعب مهاجم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الحوراني في تصريحات عبر صحيفة الغد الأردنية: إن متعب اشترط الحصول على نصف مليون دولار مقابل اللعب لمدة 4 أشهر فقط مع الفيصلي الأردني.

وأضاف أن إدارة الفيصلي صرفت النظر عن إبرام الصفقة وتراجعت عن التعاقد مع متعب؛ بسبب مطالبه المالية التي وصفها بأنها مبالغ فيها للغاية.

وتوجهت إدارة الفيصلي إلى الزمالك؛ من أجل التعاقد مع خالد قمر مهاجم الفريق الأبيض بعد فشل التفاوض مع متعب، حيث تقدم مسؤولو النادي الأردني بطلب لاستعارة اللاعب.

واشترط الزمالك الحصول على 3 ملايين جنيه لإعارة قمر لمدة 6 أشهر للنادي الفيصلي، بعدما حصلت على موافقة اللاعب رسميًا على خوض التجربة والرحيل عن الزمالك.

وتلقى قمر عروضًا للرحيل عن الزمالك خلال يناير الجاري، أبرزها الإسماعيلي والإنتاج الحربي وبتروجت.